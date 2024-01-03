“Да, нам сложно”. В Киеве сделали заявление о мобилизации

Киеву сложно проводить мобилизацию в ряды ВСУ, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в эфире телеканала “Рада”.«”Да, нам сложно проводить мобилизацию, рекрутинг, по понятным причинам, потому что у нас качество жизни не такое, как в Европе”, – приводит его слова РИА Новости.

Подоляк отметил, что в обществе есть жесткая дискуссия по поводу мобилизации, однако у властей Украины “нет выбора”. Он подчеркнул, что пополнение рядов ВСУ будет продолжено в любом случае.

Радио Sputnik ранее рассказало, какой неутешительный прогноз для Украины сделал советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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