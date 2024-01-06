Даже миллион дронов не спасет Украину от мощи ВС РФ, заявили в Британии

Даже если Украина сможет собрать миллион беспилотных летательных аппаратов, она не сравнится с мощью российского военно-промышленного комплекса, считает маршал ВВС Великобритании в отставке Шон Белл.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, заявил, что производство дронов в стране за 2023 год выросло в сотню раз, а разработкой новых БПЛА занимаются более 200 предприятий.«

"Украина надеется собрать миллион беспилотников в этом году, но она не может сравниться с российской оборонной промышленностью по мощности или потенциалу, и у нее нет оружия, чтобы угрожать российской промышленной базе", – цитирует Белла "Украина.ру".

Радио Sputnik сообщало, с какой неожиданной проблемой столкнулся ВПК Украины.

Взято отсюда.