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“Даже не стесняются”. Политолог об отчете Сырского перед главой Пентагона

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"Даже не стесняются". Политолог об отчете Сырского перед главой Пентагона

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что доложил главе Пентагона Ллойду Остину о ситуации на фронте и изменениях на важнейших направлениях.

“Важный разговор с министром обороны США Ллойдом Остином. Вместе с министром обороны Украины Рустемом Умеровым проинформировали министра обороны США о текущей ситуации на фронте и обсудили изменения на важнейших направлениях”, – написал Сырский в Telegram-канале.

В эфире радио Sputnik политолог, председатель Крымской региональной общественной организации “Центр политического просвещения” Иван Мезюхо отметил, что украинское военное руководство не скрывает своей несамостоятельности.«”Даже сама формулировка, что Сырский и Умеров докладывают о чем-то Остину свидетельствует о том, что Украина – некое абсолютно не субъектное государственное образование. Этот пост Сырского в соцсети свидетельствует о том, что вассалы даже не стесняются своего статуса, не пытаются выглядеть хоть немного самостоятельными. Они отчитываются перед своим сюзереном и получают ценные указания для исполнения”, – сказал Иван Мезюхо.

По мнению политолога, новый главком ВСУ также преследует личные цели.«”Думаю, что Сырский выслуживается перед своими западными кураторами, особенно на фоне заявлений американских экспертов о том, что (начальник ГУР МО Украины Кирилл) Буданов и (Владимир) Зеленский вообще могут быть ликвидированы. Сырскому нужны гарантии личной безопасности, и он демонстрирует свою преданность”, – считает Мезюхо.

Взято отсюда.

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