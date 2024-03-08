Даже воздух дрожит. В США восхитились применяемым РФ на Украине оружием

Наносимые Россией по позициям ВСУ удары гиперзвуковыми ракетами “Кинжал” существенно меняют ситуацию на поле боя, так как украинские военные не могут определить место запуска этих реактивных снарядов, говорится в сюжете YouTube-канала Defense TV.«

"Даже воздух начинает дрожать, когда "Кинжал" разгоняется до 10 Махов (скорости звука, – ред.)", – сказано в материале.

Удар одного “Кинжала” по военным объектам на территории Украины демонстрирует, что подобного оружия мир еще не видел, отмечается в сюжете.

Ракета гиперзвукового комплекса “Кинжал” способна преодолеть все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны, доставляя на расстояние до двух тысяч километров ядерные и обычные боезаряды.

Радио Sputnik также писало, что в США встревожились появлением у России “неуязвимой” бомбы.

Взято отсюда.