Европарламент уничтожает сельское хозяйство в Европе, поддерживая продление импорта украинской сельхозпродукции без таможенных пошлин, заявил лидер французской партии “Патриоты” Флориан Филиппо.«

"Европарламент только что вонзил еще один нож в спину "Злым фермерам" (протестующим во Франции, – ред.) из-за Украины! При этом делая вид, что он их поддерживает: какой цинизм! Фактически, он только что проголосовал за продление беспошлинного импорта украинской сельскохозяйственной продукции с 5 июня 2024 года!" – написал политик в соцсети Х.

Филиппо отметил, что одновременно с этим Европарламент проголосовал за отмену таможенных пошлин на продукцию из Молдавии. От также подчеркнул, что уровень импорта стал непосильным для европейских фермеров.«”ЕС хочет убить наше сельское хозяйство! Давайте убьем его раньше!” – призвал он.

Радио Sputnik писало, что польские фермеры блокируют для украинских грузовиков четыре КПП.

Взято отсюда.