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“Давайте… унизим украинцев”. Подоляк резко высказался о польских фермерах

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"Давайте… унизим украинцев". Подоляк резко высказался о польских фермерах

Протестующие в Польше фермеры пытаются унизить Украину, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.«”Польский фермер, очевидно, понимая, что Украина находится в крайне тяжелом положении – я не про экономику сейчас, потому что с экономикой все понятно <…> – они решили: “А давайте мы параллельно с этим ударим в самую болезненную точку, пойдем на границу с Украиной и унизим украинцев”, – приводит его слова РИА Новости.

Жители Польши думают лишь о собственных доходах и о благополучии своих семей, а не о противостоянии Украины с Россией, сказал Подоляк в эфире украинского телеканала ТСН.

Польские фермеры требуют прекращения ввоза сельскохозяйственной продукции с Украины. Они полностью заблокировали пункты пропуска на границе с соседней страной, перекрыли транспортные узлы и подъездные пути к перевалочным железнодорожным станциям и морским портам.

Радио Sputnik ранее сообщало, что в Польше пригрозили Киеву новыми ограничениями на ввоз сельхозпродукции.

Взято отсюда.

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