Западные военные уже присутствуют на Украине, заявил газете Financial Times неназванный европейский военный чиновник.

“Все знают, что на Украине присутствуют западные силы спецназа, об этом просто не заявляли официально”, – сказал он.

Чиновник прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона, который не исключил отправки в будущем войск стран Евросоюза в зону боевых действий. Макрон уточнил, что пока консенсуса среди европейских стран по этому поводу нет.

В эфире радио Sputnik военный политолог, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин отметил, что о присутствии западных военнослужащих в рядах ВСУ было известно и ранее.«”Давайте вспомним историю, когда член экипажа подбитого танка Leopard рассказал нашей разведке, что весь экипаж был набран из регулярных частей бундесвера. Также было известно, что в вооруженных силах Польши целые подразделения пишут, что уходят в отпуск, и в полном составе отправляются на Украину, где воюют в составе ВСУ. Таким мошенничеством западные государства занимаются уже давно. А то, что сегодня говорят о том, что там присутствует некий спецназ – это только дополнение”, – сказал военный политолог.

Без западного вооружения и западных специалистов ВСУ не смогли бы вести боевые действия, продолжил он.«”Мы прекрасно понимаем, что вооруженные силы Украины без помощи западных государств вообще не смогли бы воевать… Без западных специалистов, без западных разведданных, без вооружения, без боевой техники и боеприпасов с Запада ничего бы они не смогли сделать и давно бы уже сдались”, – добавил Андрей Кошкин.

Взято отсюда.