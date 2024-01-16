Очередные дебаты по вопросу выделения военной помощи Украине в Европейском парламенте переросли в словесную перепалку между сторонниками мирного урегулирования и “войны до победного конца”, говорится в материале РИА Новости. «

"Мы сегодня уже понимаем, что не сможем выиграть войну, поэтому надо перестать отправлять оружие на Украину. Нам необходимо прекратить содействовать человеческим жертвам", – цитирует агентство евродепутата из Словакии Мирослава Радаковского.

В противном случае, по его мнению, “славяне могут объединиться против Западной Европы и нанести ей поражение, чего никто не желает”.«”ЕС – это пешка в игре, мы должны начать переговоры о мире без США, надо положить конец кровопролитию”, – заключил политик.

В ходе его выступления из зала раздавались неразборчивые выкрики, в ответ на которые словацкий депутат призвал оппонентов “заткнуться”, за что получил замечание со стороны председателя.

Затем в адрес депутатов, выступавших против военной помощи Украине, прозвучали традиционные обвинения в том, что они действуют как “прокси” Москвы.

Ранее радио Sputnik писало, что венгерский премьер Виктор Орбан предложил способ помогать Украине деньгами “без вреда для ЕС”.

Взято отсюда.