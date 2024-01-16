реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Дебаты об Украине в Европарламенте переросли в перепалку

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Дебаты об Украине в Европарламенте переросли в перепалку

Очередные дебаты по вопросу выделения военной помощи Украине в Европейском парламенте переросли в словесную перепалку между сторонниками мирного урегулирования и “войны до победного конца”, говорится в материале РИА Новости. «

"Мы сегодня уже понимаем, что не сможем выиграть войну, поэтому надо перестать отправлять оружие на Украину. Нам необходимо прекратить содействовать человеческим жертвам", – цитирует агентство евродепутата из Словакии Мирослава Радаковского.

В противном случае, по его мнению, “славяне могут объединиться против Западной Европы и нанести ей поражение, чего никто не желает”.«”ЕС – это пешка в игре, мы должны начать переговоры о мире без США, надо положить конец кровопролитию”, – заключил политик.

В ходе его выступления из зала раздавались неразборчивые выкрики, в ответ на которые словацкий депутат призвал оппонентов “заткнуться”, за что получил замечание со стороны председателя.

Затем в адрес депутатов, выступавших против военной помощи Украине, прозвучали традиционные обвинения в том, что они действуют как “прокси” Москвы.

Ранее радио Sputnik писало, что венгерский премьер Виктор Орбан предложил способ помогать Украине деньгами “без вреда для ЕС”.

Взято отсюда.

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Рубцовск

ГУ МЧС по АК ГПС №6 ГИМС г. Рубцовск информирует рубцовчан

17.01.2024

 Новости Рубцовск

В парке техники Юго-Западного ДСУ вновь серьезное пополнение

17.01.2024

 Новости Рубцовск

Алей освятят, но купаться не разрешат. Как в Рубцовске отметят Крещение Господне?

17.01.2024

 Происшествия

Жители Алтайского края замерзают в собственных квартирах

17.01.2024

 Происшествия

Возможный политеховский маньяк Виталий Манишин сознался еще в одном убийстве

17.01.2024

 Происшествия

Барнаульцы жалуются на сорванную кровлю, которую не чинят уже несколько месяцев

17.01.2024

 Происшествия

На обломках беспилотника в Воронеже заметили оскорбительные надписи

17.01.2024

 Происшествия

В Сибири мать и двое детей погибли при пожаре

17.01.2024

 Происшествия

В домах 110 многодетных семей Алтайского края установят пожарные сирены

17.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске