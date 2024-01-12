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“Дебилы нами управляют”. Офицер ВСУ о ситуации с дронами

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"Дебилы нами управляют". Офицер ВСУ о ситуации с дронами

Техническая безграмотность украинских чиновников негативно сказывается на снабжении ВСУ дронами, считает специалист по разработке и производству беспилотников, офицер ВСУ Юрий Касьянов.«

"Проблема в администрировании. Проблема в том, что беспилотной сферой так или иначе … управляют люди, которые в этом не разбираются", – цитирует Касьянова РИА Новости.

В интервью YouTube-каналу Radio NV военнослужащий рассказал, что многие чиновники, отвечающие за беспилотную авиацию, никогда не занимались разработкой и производством дронов. Нехватка технических знаний у этих людей приводит к тому, что государство массово заказывает беспилотники у перекупщиков, которые лишь собирают на местах коммерческие модели из зарубежья, полагает Касьянов.

По мнению офицера, на Украине хватает производителей, но в итоге все упирается в кумовство в верхах, причем схожая ситуация наблюдается и в сфере радиоэлектронной борьбы.«”Давайте прямо говорить: у нас дилетантизм просто зашкаливает… Просто дебилы нами управляют”, – сказал Касьянов.

Ранее радио Sputnik писало, что Касьянов рассказал о масштабе дефицита дронов на Украине.

Взято отсюда.

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