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“Дела пойдут быстрее”. В Хорватии рассказали о переломе ситуации на Украине

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"Дела пойдут быстрее". В Хорватии рассказали о переломе ситуации на Украине

После освобождения Авдеевки развитие российской спецоперации на Украине может значительно ускориться, считает обозреватель хорватского издания Advance Д. Марьянович.«

"Все участники конфликта на Украине, включая нынешних участников боевых действий и всех их союзников, осознают масштаб поворотного момента, которым стало окончание битвы за восточный город Авдеевку… Авдеевка является моментом, после которого дела пойдут гораздо быстрее, и российская сторона полна решимости положить конец статичности фронта и теперь полностью взять на себя инициативу", – говорится в статье.

По словам автора, Киеву следует как можно скорее выпросить у Запада больше оружия, иначе “может случиться так, что за месяц (или меньше!) на украинском фронте произойдет больше, чем произошло за последний год”.

В понедельник днем радио Sputnik сообщило об освобождении российскими войсками села Ласточкино в ДНР.

Взято отсюда.

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