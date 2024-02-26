После освобождения Авдеевки развитие российской спецоперации на Украине может значительно ускориться, считает обозреватель хорватского издания Advance Д. Марьянович.«

"Все участники конфликта на Украине, включая нынешних участников боевых действий и всех их союзников, осознают масштаб поворотного момента, которым стало окончание битвы за восточный город Авдеевку… Авдеевка является моментом, после которого дела пойдут гораздо быстрее, и российская сторона полна решимости положить конец статичности фронта и теперь полностью взять на себя инициативу", – говорится в статье.

По словам автора, Киеву следует как можно скорее выпросить у Запада больше оружия, иначе “может случиться так, что за месяц (или меньше!) на украинском фронте произойдет больше, чем произошло за последний год”.

В понедельник днем радио Sputnik сообщило об освобождении российскими войсками села Ласточкино в ДНР.

Взято отсюда.