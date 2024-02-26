Поставленные ВСУ танки Abrams будут гореть так же, как и другая западная техника, о чем с самого начала говорили российские военнослужащие, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В понедельник днем советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин сообщил, что в зоне спецоперации в районе Авдеевки уничтожен первый задействованный ВСУ танк Abrams, а губернатор Херсонской области Владимир Сальдо опубликовал соответствующее видео.

Отвечая на вопрос журналистов, видели ли в Кремле кадры горящего танка, Песков сказал, что российские бойцы ежедневно проводят работу по демилитаризации Украины.«”С самого начала наши бойцы сказали, что эти танки будут гореть так же, как и другие, но в целом, как мы с вами знаем из ежедневных сообщений министерства обороны, это ежедневная, планомерная, профессиональная и самоотверженная работа наших военных, которые демилитаризуют Украину и делают это ежедневно”, – приводит РИА Новости слова пресс-секретаря президента РФ.

Ранее радио Sputnik рассказало, что в Кремле знают о работе ЦРУ на Украине до 2014 года.

Взято отсюда.