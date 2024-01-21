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День траура по жертвам обстрела ВСУ Донецка объявлен в ДНР в понедельник

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День траура по жертвам обстрела ВСУ Донецка объявлен в ДНР в понедельник

День траура по жертвам агрессии против мирного населения со стороны ВСУ объявлен в понедельник в Донецкой Народной Республике, сообщил глава региона Денис Пушилин.

В воскресенье утром украинские войска выпустили не менее шести снарядов калибра 155 миллиметров по донецкому микрорайону “Текстильщик”, где находятся рынки и большое количество магазинов.

По последним данным, число погибших в результате обстрела достигло 25, ранены 20 человек.«

"Завтра, 22 января, в Донецкой Народной Республике объявляется день траура по жертвам варварского акта агрессии против мирного населения региона со стороны киевского режима", – написал Пушилин в Telegram-канале.

Радио Sputnik писало, какую реакцию на массированный обстрел Донецка губернатор Херсонской области Владимир Сальдо считает приемлемой.

Взято отсюда.

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