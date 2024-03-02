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Депутат ФРГ назвала цель России в перехвате разговора офицеров бундесвера

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Депутат ФРГ назвала цель России в перехвате разговора офицеров бундесвера

Запись разговора немецких офицеров, опубликованная главным редактором медиагруппы “Россия сегодня” и телеканала RT Маргаритой Симоньян, преследует цель не допустить передачу ракет Taurus Украине, считает депутат от партии “Зеленых” Антон Хофрайтер. «

"Цель России в этом перехвате (разговора, – ред.) – предотвратить поставку Taurus Украине," – приводит РИА Новости фрагмент комментария парламентария немецкому изданию Der Tagesspiegel.

Ранее Симоньян опубликовала расшифровку разговора высокопоставленных представителей немецкой армии, которые обсуждали возможность атаки на Крымский мост дальнобойными ракетами Taurus.

Ранее радио Sputnik сообщило, что Минобороны ФРГ подтвердило факт утечки переговоров офицеров.

Взято отсюда.

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