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Депутат ГД предложил наказать Галкина* за фейки о российской армии

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Депутат ГД предложил наказать Галкина* за фейки о российской армии

Депутат Госдумы Андрей Луговой обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой привлечь артиста Максима Галкина* к уголовной ответственности за фейки о российской армии и дискредитацию ВС РФ.«”Я обратился к Генпрокурору с просьбой привлечь Галкина к ответственности. И отдельно обратить внимание на его “благотворительность” в пользу националистической, террористической Украины, – написал парламентарий в Telegram-канале.

Луговой обратился с депутатским запросом к генпрокурору РФ Игорю Краснову.«

"Просьба провести проверку на наличие в публичных действиях Галкина* состава преступления по статьям 207.3 и 280.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации о российской армии и неоднократная дискредитация ВС РФ, – ред.)" – приводит РИА Новости уточнение пресс-службы парламентария.

Ранее материалы проверки Аллы Пугачевой и Максима Галкина* по уголовной статье о фейках о российской армии были возвращены в правоохранительные органы.«

"Я считаю, что не должно быть прощения, а наказание обязательно – безусловное и всенародное", – написал Луговой.

Радио Sputnik также сообщало, что Минюст РФ в очередной раз расширил список иностранных агентов.

Взято отсюда.

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