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Депутат ГД: реальные потери ВСУ повергнут в шок украинцев

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Депутат ГД: реальные потери ВСУ повергнут в шок украинцев

Киевский режим скрывает от жителей Украины масштабы потерь, заявил депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет.

Владимир Зеленский утверждает, что потери ВСУ с февраля 2022 года составили 31 тысячу человек. По мнению Шеремета, эти данные занижены “в десятки раз”.«”Реальные потери украинских войск способны повергнуть украинцев в шок, поэтому киевские власти во главе с Зеленским сознательно скрывают ужасную статистику, в десятки раз сокращая реальные потери”, – сказал депутат РИА Новости.

Зеленский не способен признавать ошибки, считает он.«”Несчастна та страна, где руководитель боится ответственности и не способен признавать свои ошибки. Зеленский – безответственный руководитель, трус и предатель”, – добавил Михаил Шеремет.

В начале июня 2023 года ВСУ начали предпринимать попытки наступления. Спустя три месяца президент РФ Владимир Путин констатировал, что широко разрекламированный “контрнаступ” полностью провалился. За это время ВСУ потеряли почти 166 тысяч военнослужащих, 800 танков, 123 самолета и 2,4 тысячи единиц бронетехники.

Ранее радио Sputnik сообщало, как прокомментировали в США приведенные Зеленским данные о потерях ВСУ.

Взято отсюда.

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