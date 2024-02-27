Группа стран НАТО устроила заговор с целью узаконить присутствие своих военнослужащих на территории Украины, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ранее высказал мнение, что некоторые страны НАТО и Евросоюза планируют отправить на Украину своих военнослужащих на основании двусторонних соглашений. По его словам, это может привести к серьезной эскалации конфликта.«”В заявлении Фицо нет ничего нового. Военные НАТО и так находятся на Украине, но только в статусе наемников. То, о чем говорит премьер Словакии, – это заговор некоторых стран с целью узаконить пребывание своих военнослужащих на территории Украины, и Фицо в этом заговоре участвовать не хочет”, – сказал Дмитрий Белик.

Во многих государствах Европы уже потеряли интерес к событиям на Украине, считает он.«”Старой Европе этот конфликт уже неинтересен. В победу Украины никто не верит, как и в поражение России, а давать деньги на заведомо безнадежное дело тоже желания большого нет”, – отметил Дмитрий Белик.

Ранее радио Sputnik писало о планах создания в ЕС коалиции для поставок Украине ракет среднего и дальнего действия.

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