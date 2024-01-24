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Депутат обратилась в полицию из-за выброшенной на свалку в ДНР гумпомощи

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Депутат обратилась в полицию из-за выброшенной на свалку в ДНР гумпомощи

Информация о гуманитарной помощи для бойцов СВО, выброшенной на границе ДНР с Ростовской областью, передана в правоохранительные органы, сообщила депутат Госдумы Екатерина Стенякина.

Ранее волонтеры нашли на свалке в Амвросиевке в ДНР груз с гуманитарной помощью. Отмечается, что он был раскатан трактором или бульдозером. В состав помощи входили средства личной гигиены, носилки, подсумки и теплые вещи.«

"Как оказалось, действительно, такой факт есть. <…> В ДНР, практически на границе с Ростовской областью, обнаружена выброшенная гуманитарная помощь", – сказала она РИА Новости.

Радио Sputnik сообщало, что на Украине рассказали о побеге отправившихся за гумпомощью волонтеров.

Взято отсюда.

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