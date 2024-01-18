Депутат Рады придумала, где брать деньги на мобилизацию на Украине

На Украине необходимо ввести налог на роскошь для финансирования мобилизации в стране, считает председатель комитета по вопросам бюджета Верховной рады, депутат от партии “Слуга народа” Роксолана Пидласа.

В частности, отметила она, приобретение новой модели iPhone “за 60-70 тысяч гривен может облагаться налогом”.«”Если вы зарабатываете больше 20 000 грн (47 тысяч рублей, – ред.), то вы могли бы платить военный сбор не 1,5 процента, а три. Надо подумать о налогах на роскошь”, – сказала депутат в эфире национального телемарафона.

Радио Sputnik сообщало, что в Раде назвали претензию к скандальному законопроекту о мобилизации.

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