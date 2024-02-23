Десантник ВС РФ и енот Херсон поздравили россиян с Днем защитника Отечества

Боец десантных войск ВС РФ и служащий вместе с ним в подразделении енот Херсон посетили выставку-форум “Россия” на ВДНХ и поздравили россиян с Днем защитника Отечества.«”Хотелось бы сразу поздравить всех причастных. Вообще, в принципе, в России, наверное, сейчас все причастны к этому празднику, все – защитники Отечества, потому что народ и армия – это единое целое. Без тыла нет армии”, – цитирует бойца Life.

Боец также рассказал, как Херсон попал в подразделение к десантникам в 2022 году. Енот был назван в честь города, где его “брошенного и забитого” обнаружили военнослужащие. Десантники забрали зверя к себе и так началась сложная дружба российских бойцов с полосатым хищником.«”Не советую никому заводить енотов. Это очень большой труд”, – добавил десантник, держа Херсона на руках.

Радио Sputnik ранее писало, что у енота из Херсона, освещающего СВО, появился конкурент.

Взято отсюда.