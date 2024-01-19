Костромские десантники уничтожили группу украинских военных в опорном пункте в районе Артемовска, сообщили в Минобороны.«

"С получением боевой задачи на уничтожение подразделения ВСУ, обнаруженного в опорном пункте на передовых позициях, расчет РСЗО "Град" выдвинулся в указанный район, занял огневую позицию и нанес удар по заданным квадратам", – приводит сообщение ведомства РИА Новости.

По данным министерства, потери Украины убитыми оказались сопоставимы с численностью взвода, при этом выжившие покинули место дислокации. К опорному пункту направились штурмовые группы российских десантников для зачистки и последующей его передачи подразделениям ВС РФ.

Радио Sputnik сообщало, что бойцы ВС РФ уничтожили два пункта дислокации иностранных наемников ВСУ.

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