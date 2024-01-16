Главное, что случилось за эти сутки

24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.

Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 16 января.

Путин оценил контрнаступление Украины

Российский президент, выступая на встрече с главами муниципальных образований субъектов РФ, оценил контрнаступление Вооруженных сил Украины. По мнению Владимира Путина, оно полностью провалилось.

— Одна из главных задач ударов подобного рода [по гражданским объектам в российских городах] — это отвлечь внимание своего собственного населения и спонсоров опять же от полного провала так называемого контрнаступления. Полного и абсолютного, — отметил глава государства.

Среди других заявлений Путина были следующие:

украинской государственности может быть нанесен невосполнимый удар, это ответственность нынешних киевских властей;

удары ВСУ по мирным жителям в РФ ставят целью показать спонсорам якобы способность противостоять России;

инициатива в зоне СВО находится у российских военнослужащих;

Россия всегда защищала свои интересы и сейчас защитит.

Кроме того, Путин впервые прокомментировал голую вечеринку Ивлеевой и поставил в пример ее участникам бойцов СВО.

— Конечно, надо обращать внимание на ребят, которые возвращаются из зоны специальной военной операции. Когда люди решаются на это, когда проходят это горнило, возвращаются, очень многие приоритеты жизненные выстраиваются по-другому. Здесь уже не будешь прыгать без штанов на каких-нибудь мероприятиях, здесь совсем по-другому на жизнь смотрят люди, приоритеты, ценности другие, — отметил президент.

Дроны атаковали Воронеж. Губернатор показал последствия

В ночь на 16 января в Воронеже раздалась серия взрывов — их было не меньше 15. Также был слышен характерный для дронов гудящий звук, а в небе были видны яркие вспышки. Глава региона Александр Гусев сообщил, что системы ПВО сбили над Воронежем беспилотники.

Позже губернатор показал последствия ночной атаки.

В результате атаки в одном из домов пострадала девочка 2013 года рождения. У нее резаные раны шеи, руки и ноги. Медпомощь ей оказали на месте. Жителей дома эвакуировали и открыли для них ближайшую школу.

— Вижу, что в соцсетях, в том числе под моими постами, воронежцы благодарят военных за работу этой ночью. Присоединяюсь к словам благодарности. Мы уверены в надежной защите нашего неба, — написал Гусев у себя в телеграм-канале.

Обо всём, что происходило сегодня в Воронеже, вы можете узнать в онлайн-трансляции на Voronezh1.ru.

Зеленский признался, что не хочет замораживать конфликт

Украинский президент выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, где подтвердил, что не хочет замораживать вооруженный конфликт. При этом он признал, что получает вопросы о начале переговоров с РФ.

— Может ли заморозка войны на Украине привести к ее завершению? Я не хочу соглашаться с истиной, что любой замороженный конфликт в конце концов вспыхнет вновь, — цитирует Зеленского ТАСС.

Кроме того, президент Украины упрекнул лидеров западных стран в побуждении Киева к деэскалации конфликта и в очередной раз попросил у них усиления санкционного давления на Россию.

Ранее Зеленский рассказал, кому выгодна пауза на поле боя.

Премьер Словакии счел военную помощь Украине бессмысленной

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, выступая на пресс-конференции с главой правительства Венгрии Виктором Орбаном, заявил, что необходимо задуматься о смысле поддержки, которую Евросоюз собирается дать Киеву. Речь идет о 50 миллиардах евро, которые ЕС намерен предоставить Украине в течение четырех лет.

Как пишет Magyar Narancs, Фицо подчеркнул, что у конфликта на Украине нет военного решения.

Билан приехал в ДНР

Певец Дима Билан приехал в Донецкую Народную Республику, где побывал в Республиканском травматологическом центре и подарил подарки детям, которые там находятся. Фотографии и видео визита опубликовали местные телеграм-каналы.

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Видео: Черноморский экспресс / T.me

Местные паблики сообщают, что детскому центру в Горловке Билан привез необходимые кондиционеры, приюту для бездомных животных передал 3 миллиона рублей, еще в одном приюте взял себе домой кота, которого назвал Шахтером.

Также исполнитель встретился с участниками СВО и мирными жителями, нуждающимися в протезировании, и пообещал, что посодействует им в лечении.

В конце 2023 года Дмитрий Билан стал участником голой вечеринки, организованной Анастасией Ивлеевой, и одним из тех, кто после этого записал извинения. Также на этом мероприятии отметились Филипп Киркоров и Лолита Милявская. Их концерты в результате вечеринки отменили. После этого Милявская помогала в расселении жителей Белгорода после обстрелов, а Киркоров перевел 5 миллионов рублей белгородскому благотворительному фонду.

Взято Источник

17.01.2024