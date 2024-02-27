Военнослужащий ВСУ во время военных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident. Архивное фото

Отправка Западом военных на Украину чревата прямым столкновением НАТО с Россией, заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

В понедельник днем премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что некоторые страны ЕС и Североатлантического блока обдумывают возможность направить своих военных на Украину.«

"Последствия возрастания риска перехода конфликта в прямое столкновение НАТО с Россией могут быть самые непредсказуемые. Не думаю, что европейские налогоплательщики, из чьего кармана элиты государств ЕС и НАТО финансируют вооруженное противостояние на Украине, хотели бы переноса конфликта в Европу. Этого не хочет и наша страна", – сказал Гаврилов РИА Новости.

Он также подчеркнул, что российская сторона предупреждала входящие в блок государства об опасности их участия в боестолкновениях с ВС РФ.

Радио Sputnik ранее рассказало, как в КНР объяснили цель проходящих до конца мая учений НАТО Steadfast Defender 2024.

Взято отсюда.