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До боли очевидно. В США заявили о применении РФ новых технологий против ВСУ

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До боли очевидно. В США заявили о применении РФ новых технологий против ВСУ

Вооруженные силы России на поле боя в зоне СВО успешно применяют против ВСУ целеуказание с помощью разведывательных дронов, пишет американский журнал Forbes.«”Россия использует новые технологии для улучшения связи между датчиком и стрелком. Русские увеличивают количество более совершенных беспилотных летательных аппаратов наблюдения, которые передают качественные данные по надежным сетям большему количеству передовых артиллерийских батарей”, – написал военный обозреватель издания Дэвид Экс.

Он указывает на то, что, ведя наблюдение глубже и стреляя дальше, быстрее и точнее, российские войска уверенно продвигаются.«”Украинским командирам должно быть до боли очевидно, что их войска больше не находятся в безопасности в радиусе 50 миль (более 80 км, – ред.) от линии фронта, особенно находясь на открытой местности в дневное время”, – говорится в статье.

Ранее радио Sputnik рассказало о продвижении российских войск на Запорожском направлении.

Взято отсюда.

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