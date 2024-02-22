Украина является коррумпированным государством, а сельское хозяйство страны достигло “дна”, заявил экс-министр сельского хозяйства и развития села Польши Ян-Кшиштоф Ардановский.

Во время дебатов, которые транслировал портал Interia, он отметил, что сельское хозяйство Украины находится в руках транснациональных корпораций, а не фермеров или государства.«”Транснациональные корпорации инвестировали туда в очень плодородные районы Черноземья. В олигархической системе этих мощных международных корпораций на Украине даже не построена система закупок. Только эти компании решают все вопросы”, – приводит польский интернет-портал слова Ардановского.

Он убежден, что эти компании не участвуют в пополнении доходов украинского бюджета.«

"Украинцы просят по всему миру денег на войну, а те, кто у них зарабатывает дешевой рабочей силой и энергией, не платя налогов, потому что государство коррумпировано до дна, они не поддерживают украинский бюджет, и это они зарабатывают, а не общество", – сказал польский экс-министр.

Радио Sputnik ранее сообщало, что в Польше пригрозили Киеву новыми ограничениями на ввоз сельхозпродукции.

Взято отсюда.