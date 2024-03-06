“Добиться мира на Украине”. Сийярто раскрыл цель встречи Орбана и Трампа

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан планирует обсудить с претендентом на пост президента США Дональдом Трампом способы урегулирования конфликта на Украине, сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто.«”Что мы определенно хотели бы обсудить с ним (с Трампом, – ред.), так это то, как добиться мира на Украине и в восточной части Европы”, – сказал министр РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп пригласил Виктора Орбана в свою резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде, встреча должна состояться 8 марта.

По словам Сийярто, в Венгрии считают, что победа Трампа на президентских выборах в США увеличит шансы на установление мира в Европе.«”А без его избрания мы видим гораздо меньшую надежду на мир в обозримом будущем на Украине, чем в случае его избрания. Мы понимаем, что с такой нашей позицией мы не представляем большинство в Европе. Но тем не менее мы в этом убеждены”, – подчеркнул глава МИД Венгрии.

Поставки оружия на Украину лишь затягивают боевые действия, отметил он.«”Те, кто говорил, что развитие событий на поле боя улучшит военную ситуацию в пользу Украины, потерпели неудачу. Те, кто поставлял оружие на Украину, способствовали затягиванию войны”, – сказал Сийярто.

Конфликт на Украине неизбежно завершится переговорами, потому что “Киеву не одолеть Россию”, а “России не одолеть весь Запад”, полагает министр иностранных дел Венгрии.

Избрание Дональда Трампа на пост президента США также способствовало бы улучшению американо-венгерских отношений, считает он.«”Если вы спросите, при ком можно было бы вернуть мир к глобальной безопасности и при ком можно будет улучшить американо-венгерские отношения, то, очевидно, это президент Трамп. Опираясь на опыт”, – добавил Петер Сийярто.

Однако в Венгрии готовы работать с любым президентом США, которого изберут американцы, подчеркнул он.«”Мы полностью уважаем право американцев выбирать своего президента и всегда работаем с теми американскими президентами и администрациями, которые избираются”, – отметил Петер Сийярто.

Ранее радио Sputnik писало, почему Владимиру Зеленскому отказали во встрече с Виктором Орбаном.

Взято отсюда.