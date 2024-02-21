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Додик рассказал о влиянии конфликта на Украине на Республику Сербскую

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Додик рассказал о влиянии конфликта на Украине на Республику Сербскую

События на Украине в значительной мере влияют на Республику Сербскую (энтитета Боснии и Герцеговины), заявил президент РС Милорад Додик в интервью RT.«

"Как я уже сказал, Запад находится в коллективной истерике по отношению к России. Они требуют, чтобы все в регионе (на Балканах, – ред.) присоединились к санкциям. Республика Сербская, как и Сербия, этого не сделали", – заявил политик.

Он отметил, что в этой связи боснийские сербы подвергаются практически ежедневному давлению со стороны Запада.«”С другой стороны, нарушена коммуникация, в первую очередь торговая и экономическая, с Российской Федерацией, что ухудшает уже хорошо налаженные экономические взаимоотношения. С третьей стороны, сам Запад испытывает экономические проблемы”, – рассказал Додик.

Радио Sputnik сообщало, как госсекретарь США Энтони Блинкен оценил возможность проведения переговоров по Украине.

Взято отсюда.

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