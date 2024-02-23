реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Ведущая праздников в Горняке

“Дойдут до Москвы”. Во Франции поставили Украину на место

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

"Дойдут до Москвы". Во Франции поставили Украину на место

Украина безосновательно пытается обвинить Запад в провалах ВСУ, в частности в Авдеевке, ответственность за неудачи на фронте несет исключительно киевский режим, считает полковник французской армии в отставке Пэр де Жонг.«

"То есть даже если мы видим, что глобальный контекст для украинцев вызывает беспокойство, не нужно говорить, что это наша вина. Мы придерживались модели, согласно которой мы считали, что Украина победит. Вспомним, как в этой студии еще полгода назад все говорили, что украинцы дойдут до Москвы, а (Владимир) Зеленский обещал поехать купаться в Черном море", – приводит его слова РИА Новости.

Отставной полковник в эфире телеканала LCI отметил, что ВСУ находятся в критическом положении из-за провального контрнаступления. По его мнения, летняя кампания украинской армии повлекла за собой череду проблема.

Пэр де Жонг также выразил мнение, что амбициозным планам украинских властей не суждено сбыться в нынешних реалиях. «

"Да, ситуация сложная, сегодня мы возвращаемся к трудностям. Вот в чем суть проблемы. Это не вина Запада", – резюмировал военный.

Радио Sputnik также писало, что ВСУ столкнулись с неожиданной угрозой для боевых машин.

Взято отсюда.

горняк22 телеграм
97 жителей Алтайского края подали заявки на участие в туристическом конкурсе «Мастера гостеприимства»

97 жителей Алтайского края подали заявки на участие в туристическом конкурсе «Мастера гостеприимства»

Подведены итоги заявочной кампании четвертого сезона конкурса «Мастера гостеприимства» президентской…

Узнать больше
Завершилась 17-я акция «Материнское тепло солдату» в поддержку бойцов, участвующих в СВО

Завершилась 17-я акция «Материнское тепло солдату» в поддержку бойцов, участвующих в СВО

Она прошла под эгидой Алтайского регионального отделения Союза женщин России…

Узнать больше
В подразделениях Росгвардии прошли мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества

В подразделениях Росгвардии прошли мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества

Сотрудники и военнослужащие региональных подразделений Росгвардии приняли участие в торжественных…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp