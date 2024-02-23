Украина безосновательно пытается обвинить Запад в провалах ВСУ, в частности в Авдеевке, ответственность за неудачи на фронте несет исключительно киевский режим, считает полковник французской армии в отставке Пэр де Жонг.«

"То есть даже если мы видим, что глобальный контекст для украинцев вызывает беспокойство, не нужно говорить, что это наша вина. Мы придерживались модели, согласно которой мы считали, что Украина победит. Вспомним, как в этой студии еще полгода назад все говорили, что украинцы дойдут до Москвы, а (Владимир) Зеленский обещал поехать купаться в Черном море", – приводит его слова РИА Новости.

Отставной полковник в эфире телеканала LCI отметил, что ВСУ находятся в критическом положении из-за провального контрнаступления. По его мнения, летняя кампания украинской армии повлекла за собой череду проблема.

Пэр де Жонг также выразил мнение, что амбициозным планам украинских властей не суждено сбыться в нынешних реалиях. «

"Да, ситуация сложная, сегодня мы возвращаемся к трудностям. Вот в чем суть проблемы. Это не вина Запада", – резюмировал военный.

Радио Sputnik также писало, что ВСУ столкнулись с неожиданной угрозой для боевых машин.

Взято отсюда.