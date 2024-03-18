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“Должно быть сто”. В США рассказали о критической проблеме ВСУ

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"Должно быть сто". В США рассказали о критической проблеме ВСУ

Украинская армия продолжает испытывать нехватку живой силы, ей не хватает десятков военных бригад, пишет обозреватель журнала Forbes Дэвид Экс.

По его словам, в районе села Работино Запорожской области находятся 65-я механизированная бригада и 82-я бригада воздушно-десантных войск ВСУ. Недавно к ним для усиления была направлена 141-я бригада, созданная летом 2023 года.

Однако, отмечает Экс, 141-я бригада – пехотное подразделение, которое не подтягивает на оборону села Работино свежие танки, и ей не хватает вспомогательных сил – артиллеристов и инженеров.«

"Это всего лишь одна бригада в вооруженных силах, в которой их должно быть сто. Нехватка живой силы на Украине, вероятно, исчисляется десятками бригад. <…> Таким образом, хотя 141-я и другие новые бригады могут укрепить украинскую оборону на нескольких участках, их слишком мало, чтобы полностью заменить уставшие подразделения", – заключил обозреватель.

Радио Sputnik сообщало, сколько солдат ВСУ потеряли под Авдеевкой за сутки.

Взято отсюда.

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