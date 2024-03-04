И нужно ли покупать путевки уже сейчас

4 марта 2024, 08:0058Написать комментарий

Только наступили первые дни весны, но все наши мысли уже об отпуске. Многие начинают планировать то, куда они полетят в курортный сезон, заранее — и правильно делают, ведь так можно сэкономить, а еще не окажется, что все места в нужном отеле уже заняты. Разбираемся в том, на сколько выросли цены на туры и нужно ли покупать их прямо сейчас

Самые популярные направления

Год за годом главная тенденция отпуска туристов из России остается неизменной — как рассказала директор туристической компании «Зима-Лето» Ольга Гуляр, в первую очередь отдыхающие хотят увидеть песчаный берег и понежиться на солнце.

— Самые популярные направления — по-прежнему на море: из зарубежных это Египет, Турция и арабские страны, — отметила Ольга Гуляр.

Но, несмотря на интерес к заграничным поездкам, на российских курортах, по данным ВЦИОМ, отдыхает в два раза больше российских туристов. В первую очередь выпор падает на Краснодарский край: среди опрошенных по итогам 2023 года 8% отдохнули в Сочи, Анапе или Туапсе. В Крым же отправилось в два раза меньше человек — лишь 4% респондентов.

Как объяснила нам Ольга Гуляр, Сочи остается одним из самых популярных направлений из-за того, что до других направлений добраться сложнее из-за неработающих аэропортов.

Как подорожали путевки

Последние несколько лет цены на путевки неуклонно продолжают расти. О том, что цены поднялись до заоблачных, мы писали еще в прошлом году. В 2024 году они поднимутся еще выше облаков — Ольга Гуляр заявила, что в этом году отдохнуть станет дороже на 20%.

— Если говорить про Турцию: там сейчас инфляция, дорожает всё — от тарифов на электричество до зарплаты сотрудников отелей и продуктов, а это всё составляющие тура, — отметила Ольга Гуляр. — Также подорожали и топливо, и содержание самолетов. Всё это накладывается на итоговую цену тура.

Цены взлетели не только на турецкие путевки. Мы сравнили стоимость туров в Абхазию и то, как она менялась за последние четыре года.

Стоит ли сэкономить и отправиться на российские курорты

При взгляде на то, как растут цены на путевки в Турцию и Абхазию, у человека экономного может возникнуть мысль: «А не сократить ли мне на бюджет на отпуск, отправившись на российский юг?» По мнению Ольги Гуляр, сэкономленные деньги не стоят сэкономленного качества.

— Здесь вопрос сервиса и качества отдыха: в России не так много пятизвездочных отелей, поэтому сравнение будет не совсем верным. В той же Турции уровень сервиса выше по всем показателям — это сейчас лучший курорт для семейного отдыха.

Если же сравнивать пятизвездочные отели России и Турции, то ситуация получится неутешительная: сервис всё равно не дотянет до средиземноморского, а вот цена вырастет в разы.

— Даже если сравнивать с пятизвездочными отелями России, которых не так много, то они будут стоить тех же денег или даже окажутся дороже, но будут сильно проигрывать по качеству всего — от сервиса до состояния пляжа, — заключила Ольга Гуляр.

Ждать ли горячих путевок

Планируя отпуск, который наступит лишь через несколько месяцев, многие откладывают покупку туров, рассчитывая, что ближе к самой дате цена не изменится или даже появится горячая путевка. Ольга Гуляр советует так не делать и заранее бронировать нужный отель.

— Каждый год курорты поднимают стоимость, мы удивляемся, но привыкаем к этому. Многие туристы, которые не купили билеты заранее, потом жалеют, так как цены ближе к отпускным месяцам растут, — отметила Ольга Гуляр.

Но удивить могут не только цены: даже если вы согласны заплатить больше, не факт, что вам хватит места в выбранном отеле.

— Главное — то, что заканчиваются и места на популярных курортах. Уже к апрелю во многих отелях нет номеров, — предупреждает Ольга Гуляр. — Буквально сейчас был случай: постоянные клиенты собрались покупать путевку в свой любимый отель, а уже в феврале номера были в стопе. Мы, конечно, подобрали другой вариант, но тем не менее места уже заканчиваются.

То, что на самых популярных курортах заканчиваются места, неудивительно: начиная с мая каждый год турпоток увеличивается.

Но причиной нехватки мест в последние годы также стал рост числа туристов из других стран: как отметила директор туристической компании, всего за несколько лет заметно выросло число туристов из Европы, Ирана, Индии и Китая. Поэтому если вы хотите хорошо отдохнуть, то нужно уже сейчас озаботиться выбором курорта и забронировать нужный отель.

Взято Источник

04.03.2024