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Дрон “Скат” помог обнаружить готовившуюся к атаке на Белгород РСЗО Vampire

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Дрон "Скат" помог обнаружить готовившуюся к атаке на Белгород РСЗО Vampire

Российские бойцы атаковали украинскую РСЗО Vampire, которая готовилась к нанесению удара по Белгороду, сообщили в концерне “Калашников”.

Уточняется, что обнаружить реактивную систему залпового огня удалось с помощью дрона “Скат”, который находился на пределе допустимого времени полета. Однако это не помешало ему выполнить задачу, благополучно вернуться в точку запуска и совершить посадку в штатном режиме. «

"В зоне СВО беспилотник "Скат-350М" производства Ижевского авиационного завода обнаружил РСЗО RM-70 ВСУ, которая с территории Харьковской области готовилась к обстрелу Белгорода. Координаты вражеской установки, полученные благодаря БПЛА, были оперативно переданы в Минобороны России", – приводит РИА Новости фрагмент сообщения концерна "Калашников" компании-производителя беспилотника.

По данным предприятия, в результате ракетного удара боевая машина получила критические повреждения и вышла из строя. Также отмечается, что среди ее расчета есть погибшие и раненые.

Накануне радио Sputnik сообщило, что российские войска сбили вертолет ВСУ, летевший к Белгородской области.

Взято отсюда.

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