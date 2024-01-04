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Дрон ВС России уничтожил шведскую БМП ВСУ, рассказали в Германии

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Дрон ВС России уничтожил шведскую БМП ВСУ, рассказали в Германии

Российский беспилотник уничтожил одну из БМП, переданных ВСУ Швецией, сообщил немецкий журналист Юлиан Рёпке.«”Российские войска вывели из строя еще одну поставленную Швецией боевую машину пехоты CV90 с помощью FPV-дрона-камикадзе и ранили одного из членов ее экипажа”, – написал Рёпке в соцсети X.

Он публикацию он сопроводил скриншотами видео, на которых можно увидеть боевую машину и взрыв спикировавшего на нее беспилотника.

Ранее радио Sputnik писало, что в Швеции заявили о сложной ситуации с поставкой боеприпасов Украине.

Взято отсюда.

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