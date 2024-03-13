Две женщины получили ранения при ударе ВСУ по дому под Белгородом

Две женщины получили ранения в результате обстрела ВСУ Грайворона в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.«

"Под обстрел ВСУ попал город Грайворон. Есть прямое попадание снаряда в частный жилой дом. Пострадали две женщины. У одной травматическая ампутация нижней конечности, открытый перелом руки и осколочные ранения живота – бригадой скорой раненая доставляется в городскую больницу №2 города Белгорода, врачи оказывают ей всю необходимую помощь. У второй пострадавшей поверхностные осколочные ранения кисти. Медицинская помощь была оказана на месте, от госпитализации женщина отказалась", – написал Гладков в Telegram-канале.

По его словам, повреждения выявлены в еще одном частном домовладении, кроме того, один из снарядов попал в здание администрации Грайворонского городского округа – там пробита кровля, есть повреждения на втором этаже, здание временно обесточено.

Радио Sputnik ранее сообщило, что в Белгороде трижды за день объявляли ракетную опасность.

Взято отсюда.