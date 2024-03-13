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Дуда высказался о последствиях ввода войск стран Запада на Украину

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Дуда высказался о последствиях ввода войск стран Запада на Украину

Запад не должен отправлять войска на Украину, заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью агентству Bloomberg.«”Единственная возможность (остановить конфликт), не оказавшись вовлеченным в него напрямую… – это поставки вооружений и оказание финансовой поддержки Украине”, – цитирует Дуду РИА Новости.

По его мнению, если конфликт продолжится и западные страны отправят войска на Украину, цена достижения мира будет “действительно очень высокой”.

Ранее радио Sputnik сообщило, что в США заволновались из-за американских военных на Украине.

Взято отсюда.

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