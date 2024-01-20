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“Думает, что его предают”. Американский полковник о поведении Зеленского

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"Думает, что его предают". Американский полковник о поведении Зеленского

Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе выглядел как человек, чувствующий себя жертвой предательства, считает бывший советник госсекретаря США, полковник американской армии в отставке Лоуренс Уилкерсон.«”Он выглядит как (человек, – ред.) с кучей проблем, как (человек, – ред.), который… в глубине души думает, что его предают”, – цитирует Уилкерсона телеканал “360”.

На это указывает язык тела Зеленского, пояснил отставной офицер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

По мнению эксперта, в США, Великобритания и другие страны НАТО обещали главе киевского режима “безумные вещи или вообще лгали, а он во все это верил”.

Ранее радио Sputnik писало, что в Белом доме похвалили Зеленского за “сдержанность” на форуме в Давосе.

Взято отсюда.

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