реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

“Дураків немає”. Политолог о перспективах мобилизации на Украине

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

"Дураків немає". Политолог о перспективах мобилизации на Украине

Верховная рада продолжает обсуждать законопроект о мобилизации. Его первый вариант был отправлен на доработку, второй был принят в первом чтении в феврале.

Владимир Зеленский в декабре сообщил, что к нему обратились из генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450–500 тысяч человек.

Этой цели достичь не удастся, считает политолог Василь Вакаров.«”Это не первые два-три месяца, когда люди шли в военкоматы. Это давно уже не так, уже больше года в военкоматы никто не идет. А в последнее время мы видим картинку, что люди просто бегут, а военкомы крутят им руки и вместе с полицией запихивают всех подряд. И есть протесты, небольшие, но есть. Если говорить о Западной Украине – в Ужгороде, Мукачеве, Ивано-Франковске протестуют, говорят, что не хотят воевать. Недавно один американский журналист в моем любимом Ужгороде провел интервью с переселенцами – внутренне перемещенными. Они ему говорили, что не хотят идти на войну, никто не хочет идти на войну. И второй вопрос: откуда деньги? В Верховной раде есть инициатива – нанимать за деньги контрактников. Но кто даст Украине на это деньги?.. А если у пана атамана немає золотого запасу, за що хлопці будуть йти воювати? Нема грошей. Я не верю в то, что наберут 500 тысяч человек” – сказал Вакаров в эфире программы Кирилла Вышинского на радио Sputnik.

По его словам, в последнее время бандеровская идеология на Западной Украине начала терять популярность. Сегодня идеи радикального национализма используют в первую очередь такие люди, как Владимир Зеленский или экс-президент Петр Порошенко – совсем не западенцы, отметил политолог.«”На сегодняшний день часть людей на Западной Украине, которые не хотят воевать, они говорят, что “Бандера не наш герой”. То есть этот флаг приспускается даже на Западной Украине. Дураків немає”, – подытожил Василь Вакаров.

Программу Кирилла Вышинского слушайте здесь. Без дураков. С Кириллом ВышинскимСнаряды для ВСУ, отчет Киева Вашингтону и мобилизация на Украине17:04Без дураков. С Кириллом ВышинскимУкраинские потери и мобилизация: реальные цифры и возможности Киева17:33

Взято отсюда.

горняк22 телеграм
“Добиться мира на Украине”. Сийярто раскрыл цель встречи Орбана и Трампа

“Добиться мира на Украине”. Сийярто раскрыл цель встречи Орбана и Трампа

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан планирует обсудить с претендентом на пост…

Узнать больше
“Надеюсь, месяцы”. Балицкий о сроках освобождения Запорожской области

“Надеюсь, месяцы”. Балицкий о сроках освобождения Запорожской области

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий выразил надежду на полное освобождение…

Узнать больше
Захарова: все немцы должны знать, куда идет мост, который хотят подорвать

Захарова: все немцы должны знать, куда идет мост, который хотят подорвать

Власти Германии и простые немцы должны помнить страшные страницы истории…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp