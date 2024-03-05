“Дураків немає”. Политолог о перспективах мобилизации на Украине

Верховная рада продолжает обсуждать законопроект о мобилизации. Его первый вариант был отправлен на доработку, второй был принят в первом чтении в феврале.

Владимир Зеленский в декабре сообщил, что к нему обратились из генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450–500 тысяч человек.

Этой цели достичь не удастся, считает политолог Василь Вакаров.«”Это не первые два-три месяца, когда люди шли в военкоматы. Это давно уже не так, уже больше года в военкоматы никто не идет. А в последнее время мы видим картинку, что люди просто бегут, а военкомы крутят им руки и вместе с полицией запихивают всех подряд. И есть протесты, небольшие, но есть. Если говорить о Западной Украине – в Ужгороде, Мукачеве, Ивано-Франковске протестуют, говорят, что не хотят воевать. Недавно один американский журналист в моем любимом Ужгороде провел интервью с переселенцами – внутренне перемещенными. Они ему говорили, что не хотят идти на войну, никто не хочет идти на войну. И второй вопрос: откуда деньги? В Верховной раде есть инициатива – нанимать за деньги контрактников. Но кто даст Украине на это деньги?.. А если у пана атамана немає золотого запасу, за що хлопці будуть йти воювати? Нема грошей. Я не верю в то, что наберут 500 тысяч человек” – сказал Вакаров в эфире программы Кирилла Вышинского на радио Sputnik.

По его словам, в последнее время бандеровская идеология на Западной Украине начала терять популярность. Сегодня идеи радикального национализма используют в первую очередь такие люди, как Владимир Зеленский или экс-президент Петр Порошенко – совсем не западенцы, отметил политолог.«”На сегодняшний день часть людей на Западной Украине, которые не хотят воевать, они говорят, что “Бандера не наш герой”. То есть этот флаг приспускается даже на Западной Украине. Дураків немає”, – подытожил Василь Вакаров.

Программу Кирилла Вышинского слушайте здесь. Без дураков. С Кириллом ВышинскимСнаряды для ВСУ, отчет Киева Вашингтону и мобилизация на Украине17:04Без дураков. С Кириллом ВышинскимУкраинские потери и мобилизация: реальные цифры и возможности Киева17:33

Взято отсюда.