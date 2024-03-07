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“Едины в этом решении”. Премьер Греции выступил с заявлением по Украине

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"Едины в этом решении". Премьер Греции выступил с заявлением по Украине

Европа продолжит поддерживать Украину единым фронтом “столько, сколько потребуется”, заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на конференции Европейской народной партии в Бухаресте.

Выступление политика транслировало греческое телевидение ERT.«

"В этот мрачный для Европы час… мы продемонстрировали нашу решимость поддержать Украину единым фронтом, чего наши враги, возможно, не ожидали. Мы продолжаем поддерживать Украину экономически и в военном отношении", – приводит РИА Новости слова премьера Греции.

Мицотакис также высказался по поводу вчерашней поездки в Одессу. По его словам, “российская ракета попала в порт” когда греческая делегация посещала его вместе с Владимиром Зеленским. Премьер подчеркнул, что произошедшее не повлияет на его позицию по поддержке Киева.«”Вы нас не испугаете, мы будем продолжать поддерживать Украину… столько, сколько потребуется. И, конечно, мы останемся абсолютно едины в этом решении”, – заявил Мицотакис.

Радио Sputnik писало, что Чехия купила у Греции снаряды для передачи их Украине.

Взято отсюда.

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