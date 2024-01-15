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“Эффект бомбы”. Пушков отреагировал на заявление главы МИД Швейцарии о РФ

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"Эффект бомбы". Пушков отреагировал на заявление главы МИД Швейцарии о РФ

Заявление Швейцарии о безальтернативности участия России в урегулировании конфликта на Украине является не сенсацией, а признанием очевидного, отметил сенатор Алексей Пушков.

Накануне глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что Берн работает над привлечением российской стороны к переговорам по Украине и “не собирается проводить мирную конференцию без России”.«”Западные СМИ подают это заявление чуть ли не как сенсацию, но на деле это самоочевидно. Швейцария лишь признала то, что не признать невозможно, хотя на нынешнем Западе обычный здравый смысл уже производит эффект разорвавшейся бомбы. Причина в том, что на Западе создано и всячески поддерживается абсолютно ложное восприятие украинского кризиса”, – написал Пушков в своем Telegram-канале.

Сенатор отметил, что “лихорадочная активность” вокруг урегулирования конфликта на Украине на основе заданной Киевом “формулы мира” просто создание видимости дипломатической активности. Без России, подчеркнул Пушков, эти переговоры не имеют перспектив.«”Теперь самоочевидное признано и МИДом Швейцарии. Но не стоит удивляться, если в ведущих западных столицах будут продолжать делать вид, что этого не слышат. Инерция самообмана, как и упорное нежелание признать провал своей политики изоляции России, там исключительно сильны. Но в конечном счете признать очевидное все же придется”, – заключил он.

Радио Sputnik писало, как на заявление Швейцарии отреагировали в МИД России.Прямой эфирШвейцария выступила за диалог с РоссиейВчера, 19:04

Взято отсюда.

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