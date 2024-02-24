Владимир Зеленский, заявивший о подготовке ВСУ к новому контрнаступлению, неадекватно оценивает положение украинской армии, считает подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.«

"Не может быть никакого контрнаступления. <…> У украинцев даже нет людей, чтобы восполнить понесенные потери, нет возможности начать наступление. Где сотни танков, артиллерия?" – приводит его слова РИА Новости.

Дэвис в эфире своего YouTube-канале Daniel Davis / Deep Dive отметил, что ВСУ в течение девяти месяцев готовились к предыдущему контрнаступлению: обучались и получали вооружение от стран Запада.

Сейчас же, по мнению отставного подполковника, украинская армия находится в плачевном состоянии. Дэвис считает, что ВСУ не готовы к масштабной военной кампании. «”Иррационально полагать, что будет новое наступление. Его не будет”, – резюмировал он.

Владимир Зеленский в интервью телеканалу Fox News заявил, что не пойдет на заключение новых соглашений, подобных Минским. Он также сообщил, что ВСУ готовятся к новому контрнаступлению в Черном море, пообещав “сюрпризы” России.

Радио Sputnik сообщало, как в Госдуме прокомментировали слова Зеленского о новом контрнаступлении.

Взято отсюда.