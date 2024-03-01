ЕК: разногласия в ЕС не дали ввести в 13 пакет санкций запрет на газ из РФ

Разногласия среди стран Евросоюза не позволили объединению внести в новый, 13-й по счету пакет санкций запрет на российский газ, заявила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон.«”Чтобы вводить санкции в Европейском союзе, нам нужно единогласие, каждый должен поддержать предложение, и это также причина того, почему до сих пор нет санкций против российского газа. Мы утвердили 13-й пакет санкций против России, но некоторые сырьевые товары не под санкциями, потому что санкции всегда должны посылать ясный сигнал тому, кто их заслуживает”, – приводит РИА Новости слова еврокомиссара.

Выступая на пресс-конференции в Баку, она добавила, что санкции “должны сильнее бить по тем, против кого они направлены, а не по тем, кто их вводит”.

Симсон также напомнила о цели Евросоюза полностью отказаться от российского газа к 2027 году.

Евросоюз 23 февраля опубликовал подробности 13-го пакета антироссийских санкций. Под ограничения попали 106 физических и 88 юридических лиц.

Рестрикции, в частности, коснулись компаний из таких стран, как Казахстан, Китай, Сербия, Таиланд, Турция, Шри-Ланка. Кроме того отмечалось, что 27 российских организаций оказались в перечне, так как якобы помогают военно-промышленному комплексу России.

В середине февраля радио Sputnik сообщило, что ЕС на год продлил действие санкций в отношении России.

Взято отсюда.