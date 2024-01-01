Экипажи российских штурмовиков Су-25 нанесли удар по позициям и технике ВСУ

Экипажи штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил нанесли огневое поражение живой силе и технике ВСУ на Краснолиманском направлении, передает пресс-служба Минобороны РФ.«”Полет выполнялся с сильным противодействием радиоэлектронных средств противника. Поставленную боевую задачу выполнили с хорошим качеством. По докладу авиационного наводчика заданные цели были поражены”, – приводит ведомство слова пилота Су-25 с позывным “Малой”.

Он добавил, что удар был нанесен неуправляемыми авиационными ракетами С-8. Полет прошел в штатном режиме и выполнялся на предельно малой высоте.

После выполнения боевой задачи экипажи выполнили противоракетный маневр с отстрелом ложных тепловых целей и вернулись на аэродром базирования.

Радио Sputnik сообщило, что российские бойцы нанесли поражение украинским бригадам в районе Работино в Запорожской области.

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