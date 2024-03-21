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Экономист: в Париже хотят сделать “французов подешевле”

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Экономист: в Париже хотят сделать "французов подешевле"

Счетная палата Франции заявила, что для сокращения бюджетного дефицита страны до 3% ВВП к 2027 году потребуется сэкономить 50 миллиардов евро.

“Это абсолютно беспрецедентные в современной истории усилия”, – говорится в отчете, который цитирует РИА Новости.

Счетная палата сочла “труднодостижимым” уровень бюджетного дефицита в 4,4% в 2024 году, заявленный Минфином страны в качестве цели.

Ранее глава Минфина Брюно Ле Мэр сообщил, что правительство намерено урезать в течение двух лет бюджетные расходы на 20 миллиардов евро: по 10 миллиардов в 2024 и 2025 гг.

В эфире радио Sputnik экономист, директор Института нового общества Василий Колташов отметил, что хотя речь идет о расходах французского правительства, ситуация напрямую коснется и рядовых граждан страны.«”Французов это касается очень своеобразным образом. Дело в том, что французские президенты на протяжении всего этого века пытаются решить две проблемы, которые сейчас усугубились. Первая проблема – это дорогое производство во Франции, которое связано, как они считают, не с высоким курсом евро, а с дорогой рабочей силой. Следовательно, нужно сделать французов подешевле, потом еще подешевле. Другая проблема касается бюджетных расходов. Они достаточно велики, денег не хватает, правительственный долг большой, и в результате нужно произвести бюджетную экономию. И делаться это будет за счет социальных расходов, которые должны будут сделать французов хотя бы в этом смысле подешевле для правительства. И таким образом будто бы будет достигнута равновесная ситуация, хотя это едва ли получится”, – пояснил экономист.

Более того, у французского правительства, возможно, намечается новая крупная статья расходов, продолжил он.«”Учитывая, что они щедро помогают Украине, и собираются туда даже посылать войска, чтобы воевать против нас, Франция экономить не сможет”, – добавил Василий Колташов.

В феврале было подписано двустороннее соглашение между Францией и Украиной, согласно которому в том числе Париж обязуется выделить Киеву 3 миллиарда евро военной помощи в 2024 году.

Президент Франции Эммануэль Макрон в конце февраля заявлял, что в странах Евросоюза обсуждают возможность отправки военнослужащих на Украину, консенсус пока не достигнут, “но ничего исключать нельзя”. В середине марта в интервью газете Le Parisien он сказал, что, возможно, “придется провести операции на местах… чтобы противостоять российским войскам”.Итоги. ВечерУдары “Кинжалами”, китайская дипломатия и итоги выборов в РФВчера, 18:04

Взято отсюда.

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