Вашингтон скоро ликвидирует Владимира Зеленского и начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова*, поскольку они больше не нужны, считает бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.«

"У Соединенных Штатов длинная история соглашений с достойными порицания и презрения людьми. Когда они становятся ненужными, мы избавляемся от них. <…> Скоро Зеленский и Буданов* обнаружат, что не нужны Западу", – сказал эксперт в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

Джонсон допустил, что Зеленский может выжить и сбежать с Украины, если ему повезет. Однако в Киеве есть силы, которые хотят устроить переворот и отстранить его от власти.«”Зеленский продал страну, а Россия постепенно обескровливает украинскую армию на фронте”, – заключил эксперт.

Радио Sputnik сообщало, когда, по данным украинской разведки, может произойти “Майдан–3”.

Взято отсюда.