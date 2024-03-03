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Экс-агент ЦРУ рассказал, что США готовят Зеленскому и Буданову*

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Экс-агент ЦРУ рассказал, что США готовят Зеленскому и Буданову*

Вашингтон скоро ликвидирует Владимира Зеленского и начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова*, поскольку они больше не нужны, считает бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.«

"У Соединенных Штатов длинная история соглашений с достойными порицания и презрения людьми. Когда они становятся ненужными, мы избавляемся от них. <…> Скоро Зеленский и Буданов* обнаружат, что не нужны Западу", – сказал эксперт в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

Джонсон допустил, что Зеленский может выжить и сбежать с Украины, если ему повезет. Однако в Киеве есть силы, которые хотят устроить переворот и отстранить его от власти.«”Зеленский продал страну, а Россия постепенно обескровливает украинскую армию на фронте”, – заключил эксперт.

Радио Sputnik сообщало, когда, по данным украинской разведки, может произойти “Майдан–3”.

Взято отсюда.

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