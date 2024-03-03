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Экс-генерал НАТО назвал следующую цель ВС России после Авдеевки

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Экс-генерал НАТО назвал следующую цель ВС России после Авдеевки

Следующей целью Росси после Авдеевки станет Харьков, считает экс-председатель Военного комитета НАТО и бывший генеральный инспектор бундесвера Харальд Куят.«

"Сейчас они взяли Авдеевку, это большое преимущество. Следующая цель – это Харьков", – сказал эксперт в интервью YouTube-каналу Die Weltwoche.

Куят объяснил это тем, что российская армия активно действует на Купянском направлении. Он также отметил, что из-за потерь Украина вынуждена отступать и переходить к обороне.«

"Сейчас Украина больше не в состоянии вести наземное наступление и боевые действия. Украинская армия, растянутая на тысячекилометровой линии фронта, сильно истощена чрезвычайно высоких потерь. Сейчас они отступают в оборону", – заключил немецкий генерал.

Радио Sputnik сообщало, как Владимир Зеленский оценил шансы ВСУ удержать Харьков.

Взято отсюда.

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