Следующей целью Росси после Авдеевки станет Харьков, считает экс-председатель Военного комитета НАТО и бывший генеральный инспектор бундесвера Харальд Куят.«

"Сейчас они взяли Авдеевку, это большое преимущество. Следующая цель – это Харьков", – сказал эксперт в интервью YouTube-каналу Die Weltwoche.

Куят объяснил это тем, что российская армия активно действует на Купянском направлении. Он также отметил, что из-за потерь Украина вынуждена отступать и переходить к обороне.«

"Сейчас Украина больше не в состоянии вести наземное наступление и боевые действия. Украинская армия, растянутая на тысячекилометровой линии фронта, сильно истощена чрезвычайно высоких потерь. Сейчас они отступают в оборону", – заключил немецкий генерал.

Радио Sputnik сообщало, как Владимир Зеленский оценил шансы ВСУ удержать Харьков.

Взято отсюда.