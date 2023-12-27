Законопроект о мобилизации, который планируют принять украинские власти, может спровоцировать массовый исход населения, считает бывший генпрокурор страны Святослав Пискун.«

"Как можно забирать у человека карточку, если он с нее покупает хлеб и сало, когда идет в магазин? Что он должен делать, грабить идти? <…> Люди сейчас начнут отказываться от гражданства и убегать. Те, кто за границей, поедут в страны, которые точно откажут (Киеву, – ред,) в выдаче. А такие страны есть. И после этого мы пойдем в феврале на саммит Европейского союза говорить, какую помощь надо оказать Украине, как ей дать 50 миллиардов?" – сказал он в интервью YouTube-каналу "Да, это так".

По словам Пискуна, законопроект о мобилизации носит “подрывной характер и будоражит общество”. Если документ будет принят, его последствия придется “расхлебывать всей стране”, добавил бывший украинский генпрокурор.«

"Неумно (составлен законопроект, – ред.), неумно поступили с населением. Пожинать плоды будет народ Украины", – заключил он.

Накануне радио Sputnik сообщило, что главком ВСУ Валерий Залужный опроверг слова Владимира Зеленского о мобилизации 500 тысяч человек.

Взято отсюда.