реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Экс-нардеп рассказал, как развивается конфликт между Зеленским и Залужным

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Экс-нардеп рассказал, как развивается конфликт между Зеленским и Залужным

Украинские политики, бизнесмены и олигархи сгруппировались вокруг экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, рассчитывая на скорую отставку Владимира Зеленского, заявил бывший депутат Верховной рады Олег Царев.«

"Все украинские олигархи сейчас сгруппировались вокруг Залужного, финансируют его, помогают ему политтехнологами. Сформировался некий тандем", – рассказал он в беседе с URA.ru.

По словам Царева, Залужного поддерживают бывший председатель украинского парламента Дмитрий Разумков, экс-президент Украины Петр Порошенко и глава партии “Батькивщина” Юлия Тимошенко. Экс-парламентарий полагает, что на такую перестановку сил повлияли США, которые в последнее время выступают против Зеленского.«

"Все считают, что отставка Зеленского – вопрос времени <…> Сейчас фактически Зеленский с (главой офиса Андреем, – ред.) Ермаком остался в одиночку. Весь крупный бизнес, весь политический бомонд видят, что Соединенные Штаты выступают против Зеленского", – заключил Царев.

Эксперты ранее неоднократно выражали мнение, что условный конфликт Владимира Зеленского и экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, начинавшийся на уровне СМИ, развивается. Они отмечали, что генерала могут поддержать чиновники и политики.

Зеленский 8 февраля на фоне имеющихся противоречий снял Залужного с поста главнокомандующего украинской армией и предложил ему “оставаться в команде”.

По данным СМИ, одной из причин увольнения генерала с поста главкома ВСУ стало желание Зеленского действовать более решительно в конфликте с Россией в ближайшие месяцы.

Радио Sputnik писало, что после отставки Залужный может пойти в политику.

Взято отсюда.

горняк22 телеграм
Зеленский назначил командующим Силами поддержки ВСУ Александра Яковца

Зеленский назначил командующим Силами поддержки ВСУ Александра Яковца

Президент Украины Владимир Зеленский сменил командующего Силами поддержки Вооруженных сил страны (ВСУ). Об…

Узнать больше
JGS: в Англии обнаружили гигантские окаменевшие хвощи возрастом 390 млн лет

JGS: в Англии обнаружили гигантские окаменевшие хвощи возрастом 390 млн лет

Британские ученые из Кембриджского университета открыли самый древний ископаемый лес на сегодня.…

Узнать больше
Комментатор Губерниев заявил, что Овечкин не должен брать Кузнецова на поруки

Комментатор Губерниев заявил, что Овечкин не должен брать Кузнецова на поруки

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев выразил мнение, что капитану…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp