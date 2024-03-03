Экс-нардеп рассказал, как развивается конфликт между Зеленским и Залужным

Украинские политики, бизнесмены и олигархи сгруппировались вокруг экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, рассчитывая на скорую отставку Владимира Зеленского, заявил бывший депутат Верховной рады Олег Царев.«

"Все украинские олигархи сейчас сгруппировались вокруг Залужного, финансируют его, помогают ему политтехнологами. Сформировался некий тандем", – рассказал он в беседе с URA.ru.

По словам Царева, Залужного поддерживают бывший председатель украинского парламента Дмитрий Разумков, экс-президент Украины Петр Порошенко и глава партии “Батькивщина” Юлия Тимошенко. Экс-парламентарий полагает, что на такую перестановку сил повлияли США, которые в последнее время выступают против Зеленского.«

"Все считают, что отставка Зеленского – вопрос времени <…> Сейчас фактически Зеленский с (главой офиса Андреем, – ред.) Ермаком остался в одиночку. Весь крупный бизнес, весь политический бомонд видят, что Соединенные Штаты выступают против Зеленского", – заключил Царев.

Эксперты ранее неоднократно выражали мнение, что условный конфликт Владимира Зеленского и экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, начинавшийся на уровне СМИ, развивается. Они отмечали, что генерала могут поддержать чиновники и политики.

Зеленский 8 февраля на фоне имеющихся противоречий снял Залужного с поста главнокомандующего украинской армией и предложил ему “оставаться в команде”.

По данным СМИ, одной из причин увольнения генерала с поста главкома ВСУ стало желание Зеленского действовать более решительно в конфликте с Россией в ближайшие месяцы.

Радио Sputnik писало, что после отставки Залужный может пойти в политику.

Взято отсюда.