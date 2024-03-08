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Экс-офицер НАТО возмущен уничтожением в США нужных ВСУ кассетных снарядов

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Экс-офицер НАТО возмущен уничтожением в США нужных ВСУ кассетных снарядов

США ликвидируют склады с кассетными бомбами и другими боеприпасами, которые могли бы передать ВСУ, рассказал бывший начальник штаба военной миссии НАТО в Москве, капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах в интервью украинскому YouTube-каналу “Да, это так”.«”Четыре миллиона снарядов у нас. Говорят, голод на Украине со снарядами, то есть хлеба нет, а мы этот хлеб уничтожаем в Америке, уничтожаем кассетные бомбы, но Украине не даем. Я не понимаю”, – цитирует Табаха РИА Новости.

Радио Sputnik также писало, что кассетные боеприпасы становятся для ВСУ все менее полезными.

Взято отсюда.

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