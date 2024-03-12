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Экс-посол Украины в Британии назвал главную задачу Залужного на этом посту

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Экс-посол Украины в Британии назвал главную задачу Залужного на этом посту

Экс-главкому ВСУ Валерию Залужному, которого Киев решил отправить в качестве посла в Лондон, придется попытаться преодолеть усталость британцев от украинского конфликта, считает бывший глава украинской дипмиссии в Соединенном Королевстве Вадим Пристайко.«”Одной из самых больших задач, которые предстанут перед генералом, будет восстановить и вдохнуть новую жизнь в поддержку, оказываемую нам партнерами… К величайшему сожалению, все устают, война длится годами. И наши британские друзья также устают. Я говорю о том, что новому послу придется находить новые аргументы и новые варианты поддержки для Украины”, – сказал Пристайко в интервью изданию “Украинская правда”.

По его словам, Великобритания уже дала Украине “все, что можно было дать”, и во многом исчерпала свои ресурсы, в том числе военные.«”Нам сложно понять, но это в первую очередь морское государство. И большинство ее Вооруженных сил – это военно-морские силы: авианосцы, подлодки с ядерными ракетами”, – пояснил бывший дипломат.

Хотя процедура назначения Залужного послом была нарушена – Владимир Зеленский сообщил об этом до получения согласия британцев – в данном случае это вряд ли имеет значение, считает Пристайко.«”Это известный человек. Великобритания с радостью примет такого человека у себя”, – пояснил собеседник издания.

Ранее в эфире радио Sputnik политолог Юрий Кот прокомментировал готовящийся отъезд Залужного в Великобританию.

Взято отсюда.

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