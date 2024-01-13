Конфликт на Украине развивается в “неправильном направлении” после провала контрнаступления ВСУ, что “глубоко тревожно”, заявил бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.«

"Мы должны подытожить его (контрнаступление, – ред.) как неудачное, к сожалению, и это означает, что Россия, президент (Владимир) Путин, у которых есть огромные ресурсы, у них есть эта стратегическая глубина, и у них есть терпение в международной политике", – сказал бывший глава польского правительства в интервью Express.

Отмечается, что в должности премьера Моравецкий на протяжении украинского кризиса не раз высказывался в поддержку Киева.

Так, летом 2023 года он спрогнозировал невозможность завершить конфликт в краткосрочной перспективе, призвал предоставить Украине согласие на присоединение к НАТО, отметив, что хотя она не является членом альянса, но “сражается в его интересах”.

Радио Sputnik также писало, что экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон назвали важное для ВСУ вооружение, уничтоженное в результате нанесенных ВС России ударов.

Взято отсюда.