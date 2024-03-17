Вашингтон пытается выйти из украинского конфликта, считает бывший разведчик американских ВС Скотт Риттер.

По его мнению, свидетельством тому является недавняя отставка заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд.«”Если администрация (президента США Джо, – ред.) Байдена избавилась от Виктории Нуланд <…>, она отчаянно ищет способ выйти из этого конфликта”, – сказал он в видео, опубликованном в социальной сети Х.

По мнению Риттера, США рассчитывали запугать Россию, оказывая финансовую поддержку киевскому режиму, однако этого не случилось. Экс-разведчик уверен, что дальнейшая помощь Украине приведет к еще большим разрушениям.

Бывший разведчик призвал конгресс США не одобрять дополнительный пакет помощи в размере 60 миллиардов долларов.«”Надеюсь, Украина поймет, что, продолжая этот конфликт, она лишается будущего, и примет, вероятно, приемлемые условия капитуляции, предложенные Россией, которая положит конец этому конфликту”, – выразил надежду Риттер.

Радио Sputnik ранее рассказало, почему президент Франции Эммануэль Макрон превратился “из голубя в ястреба” в вопросе Украины.

Взято отсюда.