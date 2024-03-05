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Экс-замминистра обороны Украины “проговорилась” по поводу Авдеевки

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Экс-замминистра обороны Украины "проговорилась" по поводу Авдеевки

Экс-замминистра обороны Украины Анна Маляр, комментируя в радиоэфире бегство ВСУ из Авдеевки в ДНР, назвала ситуацию освобождением.«

"К примеру, давайте Авдеевку возьмем – освобождение Авдеевки. Разные западные СМИ давали кардинально разное отношение к этому событию", – цитирует РИА Новости Маляр.

Реагируя на ее слова, ведущий Radio NV уточнил, не оговорилась ли она и не имела ли в виду “захват”.«”Освобож… Я имею в виду выход”, – ответила Маляр.

Радио Sputnik также рассказало, как в Киеве попытались “стратегически” обосновать потерю территорий.

Взято отсюда.

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